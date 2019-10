50 Millionen Jahre alter Stachelrochen entdeckt

Wissenschafter der Uni Wien beschreiben im Fachblatt "Scientific Reports" einen Stachelrochen, der vor rund 50 Millionen Jahren durch Korallenriffe im heutigen Norditalien geschwommen ist.

Wiener Forscher entdeckten 50 Millionen Jahre alten Rochen

Nachdem die Ära der Dinosaurier als dominante Spezies zu Wasser und zu Lande vor rund 66 Millionen Jahren durch einen Meteoriteneinschlag beendet wurde, waren zahlreiche ökologische Nischen frei, die es anderen Tieren ermöglichten, sich weiterzuentwickeln. So auch in einer einstigen Küstenregion des Urmeeres Tethys, die heute im nordöstlichen Italien liegt. Die Gegend dort erinnerte vor ungefähr 50 Millionen Jahren eher an das heutige Great Barrier Reef im Nordosten Australiens, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung der Uni Wien.