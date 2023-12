50 Jahre Halbturner Schlosskonzerte mit Wiener Sängerknaben

Im Jahr 2024 begehen die Halbturner Schlosskonzerte ihr 50-jähriges Jubiläum. Die Feierlichkeiten umfassen Auftritte der Wiener Sängerknaben sowie eine Open-Air-Gala, bei der der Kammersänger Clemens Unterreiner auftreten wird.

Burgenländische Nachwuchstalente - allesamt Prima La Musica Preisträger - werden beim Konzert "Young Stars" ihren großen Auftritt haben, kündigte Präsidentin Philippa Königsegg-Aulendorf am Freitag bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt an.

Schlosskonzerte sind bestehende Konzertreihe

Die Schlosskonzerte sind die am längsten bestehende Konzertreihe des Burgenlandes, erklärte Königsegg-Aulendorf. "Das Jubiläumsjahr wird ein Feuerwerk der Highlights werden", und dazu zähle auch ein Konzert der Wiener Sängerknaben, kündigte die Präsidentin an. Stattfinden wird dieses am 21. Juni in der Pfarrkirche Halbturn.