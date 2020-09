50-Jähriger beim Wandern auf Hoher Wand tödlich verunglückt

Am Sonntag ereignete sich auf der Hohen Wand in Niederösterreich ein tödlicher Alpinunfall. Ein 50-Jähriger stürzte rund 40 Meter ab, Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Ein 50-jähriger Bergsteiger ist am Sonntag in Niederösterreich tödlich verunglückt. Der Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt sei gegen 07.55 Uhr in Stollhof (Gemeinde Hohe Wand/Wiener Neustadt) etwa 100 Meter östlich des Hanselsteighauses an den Abgrund der Hohen Wand getreten. Dabei rutschte er auf einer Wurzel aus und stürzte circa 40 Meter rückwärts ab, gab die Polizei am Sonntagabend bekannt.