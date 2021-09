50% der österreichischen Firmen sehen Vorteil in Diversität

Eine Förderung von Diversität im Management findet unter Führungskräften österreichischer Unternehmen nur teilweise statt. Erst bei 50 Prozent der heimischen Betriebe ortet das Management wirtschaftliche Vorteile aufgrund einer Führungskräfte-Vielfalt, wie aus einer Umfrage von Karmasin hervorgeht, die vom Consultingunternehmen Ward Howell in Auftrag gegeben wurde.

Studie zum Thema Vielfalt

Allerdings sollte Vielfalt nicht nur das Geschlecht sondern auch Faktoren wie sexuelle Orientierung, Glaube/Religion, Behinderung, Alter, Ethnizität und Hautfarbe umfassen, heißt es in der Studie. In Österreich werde aber in diesem Zusammenhang oft nur an ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen und an Barrierefreiheit gedacht. Im Rahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie (ESG-Strategie) werden von österreichischen Unternehmen ökologische Themen wie Energieeinsparung, Verringerung des CO2-Ausstoßes oder Abfallmanagement aktiver und bewusster als Fragen der Diversität betrieben, zeigt die Umfrage.