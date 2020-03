5.600 Euro Schaden: Duo zog durch Brunn am Gebirge Spur der Verwüstung

Unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten verübten zwei Männer in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) vergangenen Dezember zahlreiche Sachbeschädigungen.

Beamte der Polizeiinspektion Brunn am Gebirge haben ein Duo ausgeforscht, das vor Weihnachten 2019 in der Gemeinde im Bezirk Mödling einen Einbruchsdiebstahl und mehrere Sachbeschädigungen verübt haben soll.

Bezirk Mödling: Zwei Männer nach Sachbeschädigungen ausgeforscht

Das Duo aus dem Bezirk Mödling soll laut Landespolizeidirektion Niederösterreich am 15. Dezember in den frühen Morgenstunden in einen Verkaufsstand eingedrungen sein und mit einem dort gestohlenen Christbaum in der Folge eine Glasscheibe in einer Fußgängerunterführung der Südbahn zerstört haben. In der Folge sollen die Männer mit Schaufeln fünf Scheiben eines Winterdiensttraktor eingeschlagen haben.