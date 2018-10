5.500 Teilnehmer bei "Donnerstagsdemo" in Wien

Bei der gestrigen "Donnerstagsdemo" gab es eine Protestlesung gegen Angriffe der Regierung auf die Pressefreiheit. Tausende Menschen nahmen daran teil.

Auch diese Woche haben sich wieder mehrere tausend Menschen in Wien der “Donnerstagsdemo” angeschlossen. Die Polizei sprach von 5.500, Organisator Can Gülcü von 7.000 Teilnehmern. Sie zogen von der ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse über die Zweierlinie durch den 7. Bezirk zum Urban Loritz-Platz. Dort gab es eine Protestlesung gegen Angriffe der türkis-blauen Regierung auf die Pressefreiheit.