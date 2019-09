5.500 Besucher schauten beim Kurzfilmfestival dotdotdot vorbei

Die Jubiläumsausgabe des Kurzfilmfestivals dotdotdot freut sich über eine erfolgreiche Bilanz. Insgesamt wurden 5.500 Besucher verzeichnet.

Am 30. August wurde das Finale der 10. Ausgabe des Open Air Kurzfilmfestivals dotdotdot gefeiert, bei der der neue Publikumspreisträger gekürt wurde: WOULD YOU LOOK AT HER (Makedonien 2017) von Goran Stolevski.