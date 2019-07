5.000 Euro zu gewinnen: Wiener Stadtfest wird zur Talente-Show

Am 31. August findet das 35. Wiener Stadtfest der ÖVP statt. Heuer soll die aktive Beteiligung im Mittelpunkt stehen.

Am heutigen Mittwoch wurde das Programm für das 35. Stadtfest der Wiener ÖVP präsentiert. Dieses soll am 31. August über die Bühne gehen.

Wiener Stadtfest wird zur Talente-Show

Stadtparteichef Gernot Blümel verwies bei der Präsentation des Konzepts am Mittwoch auf die mittlerweile 35-jährige Geschichte des Wiener Stadtfestes, das ursprünglich im ersten Bezirk beheimatet war. Von dort hat sich das Event aber inzwischen verabschiedet. Man habe beschlossen "raus in die Grätzel" zu gehen, betonte Blümel.

"Das Wiener Stadtfest mit seiner langen Tradition hat sich immer als Bühne für Talente verstanden. Und in diesem Jahr machen wir das mit unserem Talente-Casting noch deutlicher", sagt Stadtfest-Initiator und VP-Landesparteiobmann Gernot Blümel. "Das Stadtfest war immer schon etwas anders als die sonst üblichen Feste. Bei uns steht heuer nicht das passive Konsumieren, sondern die aktive Beteiligung im Mittelpunkt", so Blümel weiter.

Wiener Stadtfest: 5.000 Euro zu gewinnen



Die Jury besteht aus nationalen und internationalen Mitgliedern. Diese wird pro Kategorie jeweils 25 Finalisten auswählen. Diese dürfen im Rahmen des Stadtfestes am 31. August auftreten. Die Bühnen dafür sind das Metropol in Hernals, das huma-eleven in Simmering und das TV-Studio im Media Quartier Marx in Landstraße. Zu gewinnen gibt es nicht nur den Hauptpreis von 5.000 Euro, sondern vielleicht auch die Basis für eine Bühnenkarriere.