49-Jährige in NÖ attackiert: Ehemann gilt als tatverdächtig

Am Dienstag soll eine 49-Jährige von ihrem Ehemann attackiert worden sein. Er soll mit einem Holzstück auf sie eingeschlagen haben.

Nach der Attacke auf eine Frau am Dienstag in einem Haus in Bad Vöslau (Bezirk Baden) hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Mittwoch weitere Details bekannt gegeben. Behördensprecher Erich Habitzl zufolge ist das Opfer 49 Jahre alt. Als tatverdächtig gilt der 51-jährige Ehemann. Dieser habe bei der Einvernahme auch die aktuelle Coronavirus-Situation erwähnt.