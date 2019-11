48er Tandler in Wien wird zu Näh- und Reparaturcafé

Am 21. November 2019 wird der Wiener 48er Tandler zum Näh- und Reparaturcafé. Man erhält Unterstützung beim Reparieren von kleinen Geräten und beim Umnähen des Lieblingsstückes. Auch Hilfe und Tipps zu Wartung und Reparatur von Handy, Laptop & Co. wird an diesem Tag im 48er Tandler geboten.

Jedes defekte Ding, das sich leicht in Händen tragen lässt, ob kleines Elektrogerät, Kleinmöbel oder Kleidungsstück ist am 21. November 2019 im Wiener 48er Tandler willkommen. Im Reparaturcafé erfahren Sie, welche Teile erforderlich sind und wo man sie bekommt. Nach einer Überprüfung der Reparaturprofis wird eruiert, ob eine Reparatur vor Ort möglich ist - falls nicht, erhalten Sie Tipps zum nächsten Schritt.

Hilfe bei Reparatur von Geräten und Textilien beim 48er Tandler in Wien

Auch wer bei Textilien Hilfe braucht, ist an diesem Tag im 48er Tandler in Wien richtig. Unter Anweisungen wird gelernt, wie zerrissene oder unpassende Kleidung, abgewetzte Krägen, löchrige Socken oder Kleisungsstücke und solche, die aus der Form geraten sind, künftig selbst repariert werden können. Je nach Aufwand (und vorausgesetzt es besteht ein sicherer Umgang mit der Nähmaschine) kann der Defekt gleich vor Ort behoben werden.

Tipps und Beratung zum Thema Nutzung, Wartung und Reparatur von Handy, Laptop & Co. gibt es von den Spezialisten der Repeo und Höbarth EDV bei der Handy & IT - Ersthilfestation. Reparaturen von Laptop und Handy vor Ort sind nur bedingt möglich, da eine große Vielfalt an Ersatzteilen notwendig ist. Natürlich gibt es aber eine Erstdiagnose und Beratung zur Reparatur.

Anmeldung ist keine erforderlich. Die Wartezeit kann mit Shopping im 48er Tandler oder mit Plauderein bei gratis Kaffee und Kuchen verbracht werden. Achtung: Nicht repariert werden alte Videorecorder, DVD Player, Drucker, etc. da dies aufgrund der Komplexität und aus Zeitgründen nicht möglich ist. Ersatzmaterialien wie Elektrokabel, Stecker, Sicherungen u.Ä. müssen bezahlt werden. Außerdem kann keine Garantie zur Behebung des Fehlers gegeben werden.