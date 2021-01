47-Jähriger betrieb Marihuanaplantage mit 1.156 Pflanzen

Ein 47-Jähriger konnte in Wien von Polizei wegen Suchtmittelhandels festgenommen werden. Bei den Ermittlungen führte er sie zu einer Marihuanaplantage.

47-Jähriger betrieb Plantage mit 1.156 Pflanzen

In seiner Wohnung in Wien-Floridsdorf stellten die Beamten insgesamt 9.758,4 Gramm Marihuana in 11 und 26,7 Gramm Kokain in 2 Plastiksäcken aufgeteilt sicher. Weiters führte er die Ermittler zu einer Marihuanaplantage nach Hagenbrunn in Niederösterreich. Dort betrieb der Beschuldigte auf einem abgelegenen Betriebsgelände die Plantage mit ins- gesamt 1.156 Pflanzen. 1.565,3 Gramm Marihuana wurden dort zusätzlich sichergestellt.