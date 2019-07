46-jähriger Motorradlenker nach Crash in NÖ schwer verletzt

Am Samstagabend krachte ein 46-jähriger Motorradfahrer gegen einen Pkw. Er wurde dabei schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Ein 46-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagabend in Pöggstall (Bezirk Melk) mit einem Pkw kollidiert und schwer verletzt worden. Ein 22-jähriger Autolenker bog links in eine Einfahrt ein und übersah den entgegenkommenden Biker, berichtete die Polizei. Der 46-Jährige wurde vom Motorrad geschleudert.