456 Wildbienenarten summen in Wien

Eine von der Stadt Wien-Umweltschutz beauftragte Studie ergab, dass in Wien 456 unterschiedliche Wildbienenarten zu Hause sind - dazu zählen übrigens auch die Hummeln.

An den blühenden Wiesen und Sträuchern schwirren rostrote Mauerbienen, große blaue Holzbienen, Schmalbienen und Wollbienen herum. Am liebsten laben sie sich an heimischen Blumen, Stauden, Kräutern, Sträuchern und Obstgehölzen, die keine gefüllten Blüten haben, denn diese stellen den Bienen keinen oder nur sehr wenig Nektar oder Pollen zur Verfügung.

Die Wildbienen legen ihre Brutkammern an den verschiedensten Stellen an - in hohlen Stängeln, in Mauerlöchern, im sandigen Boden, eingerollten Blättern oder mitunter auch in alten Dübellöchern, es muss nur der Durchmesser stimmen. Das gilt es auch beim Bau von Bienenhotels zu beachten - unterschiedliche Wildbienenarten suchen sich das passende Loch. Dazu einfach mit unterschiedlich dicken Bohrern Löcher in ein Stück Holz bohren, auf glatte Ränder achten und an einem sonnigen Ort platzieren.