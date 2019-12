4,5 Millionen Euro warten: 2020 beginnt mit Lotto-Vierfachjackpot

Das neue Jahr startet mit einem Lotto-Vierfachjackpot. Am Mittwoch gibt es 4,5 Millionen Euro zu gewinnen.

Bei der letzten Lotto-Ziehung des Jahres hat es am Sonntag neuerlich keinen Sechser gegeben, weshalb 2020 gleich mit einem Vierfachjackpot beginnt. Nicht weniger als 4,5 Millionen Euro könnte ein Sologewinner am Mittwoch einstreifen, so die Österreichischen Lotterien am Montag.