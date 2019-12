45 Lotto-Millionäre im Jahr 2019

Bei den Spielen der Österreichischen Lotterien wurde in diesem Jahr ein neuer Rekord geknackt.

45 Millionäre und ein Rekord an sogenannten Hochgewinnen über 100.000 Euro - das ist die Bilanz der Österreichischen Lotterien für das fast abgelaufene Jahr 2019.

Inklusive 22. Dezember haben heuer 405 Menschen in Österreich bei den Spielen der Lotterien einen Gewinn von 100.000 Euro oder mehr erzielt. Die 400er-Grenze sei nie zuvor geknackt worden, hieß es am Heiligen Abend in einer Aussendung.