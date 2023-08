44-Jähriger soll Lebensgefährtin gepeinigt haben: Prozess in Wien vertagt

Am Wiener Landesgericht musste sich am Donnerstag ein 44-Jähriger verantworten, der seine Lebensgefährtin jahrelang tyrannisiert haben soll. Vor Gericht bestritt der Mann die Vorwürfe.

Lebensgefährtin wirft 44-Jährigem Gewalt vor

Laut Anklage soll zwischen den beiden unmittelbar nach der Aufnahme der Beziehung Anfang 2019 ein Ungleichgewicht entstanden sein. Der aus Bosnien stammende Mann - dort leben auch seine Ehefrau und ein gemeinsamer zehn Jahre alter Sohn - soll seiner Partnerin in Wien etwa verboten haben, ohne seine Erlaubnis die Wohnung zu verlassen. "Von Anfang an hat es Gewalttätigkeiten gegeben", führte die Staatsanwältin eingangs der Verhandlung aus. Rund ein Mal im Monat habe der Angeklagte der Frau Faustschläge verpasst. "Das Opfer ist sehr glaubwürdig. Sie hat Fotos mit Hämatomen vorgelegt", meinte die Staatsanwältin.

44-Jähriger bestritt am Wiener Landesgericht Vorwürfe

Der Angeklagte und seine Verteidigerin bestritten die Vorwürfe vehement. "Ich weiß nicht, was diese Frau von mir will", sagte der Angeklagte und bekannte sich "nicht schuldig". Die Frau habe die Anschuldigungen "aus Eifersucht erfunden", sagte die Anwältin, nachdem sich der Angeklagte von ihr getrennt hatte. Der 44-Jährige behauptete zu den Verletzungen, diese habe sich die Frau einerseits selbst zugefügt, indem sie betrunken im Kaffeehaus gestürzt oder von einem Gerüst gefallen sei. Zum anderen sei sie von Urlauben bei ihrer Familie in Serbien "mit Wunden" zurückgekommen.