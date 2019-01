44-Jähriger raubte Ex-Frau das Handy und bedrohte sie

In der Nacht auf Sonntag überfiel ein 44-Jähriger seine Ex-Frau am Wiener Ring und bedrohte sie mit dem Umbringen. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

Der 44-jährige Syrer steht in Verdacht, seine 46-jährige Ex-Frau in der Nacht auf Sonntag am Wiener Universitätsring beraubt zu haben. Der Mann entriss dem Opfer die Handtasche, nahm daraus ihr Handy und flüchtete.