4,3 Millionen Österreicher sind fix vergeben

4,3 Millionen der 18- bis 69-Jährigen in Österreich leben in einer festen Partnerschaft. Langzeitbeziehungen sind die Regel: Insgesamt 37 Prozent der Menschen sind seit mehr als 20 Jahren mit ihrem aktuellen Partner zusammen, geht aus einer Umfrage im Auftrag der Online-Partneragentur Parship.at mit rund 1.500 Teilnehmern hervor. Selbst bei den unter 30-Jährigen dauert mehr als ein Drittel der Partnerschaften bereits länger als fünf Jahre an.