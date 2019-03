423 Kilo Anabolika am Flughafen Wien von Zoll beschlagnahmt

Der Inhalt mehrerer Kartons wurde zur Verzollung als "elektrische Schalter" angemeldet. In den Kisten entdeckten die Zöllner dann aber 362.500 Stück Tabletten und Ampullen verschiedenster Steroide im Wert von 478.860 Euro.

Beamte des Zollamtes Eisenstadt haben am Flughafen Wien im Juli 2018 423 Kilogramm Anabolika mit einem Gesamtwert von 478.860 Euro sichergestellt. Die Präparate waren in 16 Kisten verpackt und als “elektrische Schalter” deklariert gewesen, berichtete das Finanzministerium am Samstag in einer Aussendung.

Dopingpräparate stammen aus Indien

Als Logistikpartner wählten die Absender der aus Indien stammenden Dopingpräparate einen Versanddienstleister in Österreich. Dieser leitete in Ausübung seines Auftrags die Waren an andere Paketshops, aber auch an Privatabnehmer und Unternehmer in Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Polen und das Vereinigte Königreich weiter. Der Versandpartner wusste allerdings nicht, was sich in den Paketen befindet.