42-Jährige per EU-Haftbefehl gesucht: Festnahme in Wien

Bei einer Kontrolle in der Wiener Innenstadt ging der Polizei am Mittwoch eine Frau ins Netz, sie seit 2018 wegen Vernachlässigung der Unterhaltspflichten gesucht wurde.

Beamte der Bereitschaftseinheit führten am 11. August koordinierte Schwerpunktkontrollen im öffentlichen Raum durch. Bei der Kontrolle einer 42-jährigen slowakischen Staatsangehörigen gegen Mitternacht in der Kärntner Straße stellte sich heraus, dass die Frau wegen Vernachlässigung der Unterhaltspflichten seit 2018 per EU-Haftbefehl gesucht wurde.