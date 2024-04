41-jähriger Serieneinbrecher nach Jahren gefasst

Ein 41 Jahre alter Mann soll, in den Jahren 2015 und 2018 in Ober- und Niederösterreich bei insgesamt 68 Einbrüchen in Einfamilienhäusern beteiligt gewesen zu sein. Nun gelang es Ermittlern ihn zu überführen.

Ab Juli 2015 begann eine Person, deren Identität anfangs unbekannt war, regelmäßig in der Nacht in Häuser in Ober- und Niederösterreich einzubrechen, während die Bewohner schliefen. Der Zugang wurde durch das Aufbohren von Holzfenstern erlangt.

Serieneinbrecher durch zurückgelassenen Schuhe überführt

Im September 2015 kam die erste Welle von 45 Einbrüchen abrupt zum Ende. Im Juli 2016 sowie im Zeitraum von April bis September 2018 kam es in Niederösterreich und im Raum Linz zu weiteren Einbrüchen, die dieselbe Vorgehensweise aufwiesen. Bei einem Vorfall wurde der Einbrecher von einem Hausbewohner überrascht, der ihn zu packen versuchte. Der Verbrecher konnte sich jedoch befreien und fliehen. Er hinterließ seine Schuhe, die er außerhalb des Hauses zurückgelassen hatte.

Durch diese Beweise konnte ein 41-jähriger Albaner als Verantwortlicher ermittelt werden. Seine Festnahme erfolgte in Frankreich im Mai 2021 aufgrund eines Europäischen Haftbefehls. Zuerst verbüßte er jedoch eine Gefängnisstrafe in Frankreich, bevor er im März dieses Jahres nach Österreich in die Justizanstalt Wels überstellt wurde. Während der Befragungen durch das Landeskriminalamt Oberösterreich gestand er insgesamt 68 Einbruchdiebstähle.