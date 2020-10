41 Anzeigen nach nächtlichen Corona-Kontrollen in Lokalen

In der Nacht auf Samstag kam es zu 3.107 Überprüfungen von Lokalen und Veranstaltungsorten. Es wurden 41 Anzeigen erstattet.

Die Polizei setzt auch an diesem Wochenende die österreichweiten Kontrollen der Corona-Sperrstunde in der Gastronomie fort. In der Nacht auf Samstag wurden bei 3.107 Überprüfungen von Lokalen und Veranstaltungsstätten 41 Anzeigen erstattet, berichtete das Innenministerium.