40 Mil. Euro für Ausbau der Fahrradinfrastruktur in Österreich geplant

In Österreich soll die Fahrradinfrastruktur verbessert werden. Dafür wird das Klimaschutzministerium 40 Millionen Euro investieren. Förderungsanträge können ab 1. Juli eingereicht werden.

Das Klimaschutzministerium wird heuer 40 Millionen Euro in den Ausbau der Fahrradinfrastruktur in ganz Österreich investieren. Länder, Städte und Gemeinden können ab 1. Juli Förderanträge einreichen. Geld gibt es für neue Radwege, Dienstfahrräder und auch Bewusstseinsbildung. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich das Förderbudget verzehnfacht, berichtete das Ressort am Mittwoch.

Ausbau von Schnellradwegen als einer der Schwerpunkte

"Der Bau von Radwegen macht gerade jetzt doppelt Sinn: Am Rad kommt man sicher und gesund von A nach B. Und jeder Euro, der in einen Radweg investiert wird, fließt in die lokale Wirtschaft. Mit der Fahrradförderung schaffen wir in Österreich 18.000 sichere Arbeitsplätze", so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).