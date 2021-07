40 Jahre Hochzeit von Charles und Diana: "Lamm auf dem Weg zur Schlachtbank"

Es war nach außen hin eine Traumhochzeit, mit der jedoch weder Bräutigam noch Braut glücklich waren: Vor genau 40 Jahren, am 29. Juli 1981, heirateten Prinz Charles und Prinzessin Diana. Ein Rückblick.

40 Jahre ist es her: Die "Hochzeit des Jahrhunderts" war für Großbritannien ein willkommener Anlass zum Feiern - doch die Ehe von Prinz Charles und Prinzessin Diana stand von Beginn an unter keinem guten Stern und brachte das Königshaus ins Taumeln.

Hochzeit als rauschendes Fest, Diana als Liebling der Briten

Prinz Charles: Unter diesen seltsamen Umständen lernte er Diana kennen

750 Millionen Menschen verfolgten Trauung im Fernsehen

Es waren eindrucksvolle Bilder, die die Welt in Atem hielten: Schätzungsweise 750 Millionen Menschen verfolgten die Trauung am 29. Juli 1981 an den Fernsehern, in London säumten Hunderttausende die Straßen, für einen guten Blick auf das Brautpaar kampierten Schaulustige an der Strecke zwischen Buckingham-Palast und der St.-Pauls-Kathedrale. Besonders entzückt zeigten sich Kommentatoren und Zuschauer von Dianas Kleid samt meterlanger Schleppe. Doch die damals 20-Jährige - deutlich jünger als ihr 32 Jahre alter Ehemann - spürte bereits die Last, die sie fortan zu tragen hatte.