40 Diebstähle in 2 Monaten in Wien & NÖ: Polizei sucht weitere Opfer & Zeugen

Ein 43-jähriger deutscher Staatsbürger steht unter Verdacht zwischen Oktober und Anfang Dezember 2018 rund 40 Einbruchs- und Einschleichdiebstähle in Wien und Niederösterreich begangen zu haben. Auch betrügerische Handlungen soll er getätigt haben. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Bis 3. Dezember soll der Mann in Umkleidekabinen eingebrochen, sich in Büros oder Geschäftsräume eingeschlichen und Bargeldbehebungen mit zuvor gestohlenen Bankomatkarten unter der Verwendung von gestohlenen Dokumenten durchgeführt haben. Der Beschuldigte konnte ausgeforscht werden und wurde nach seiner Festnahme in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wird das Lichtbild des 43-jährigen Verdächtigen veröffentlicht, um weitere Opfer bzw. Zeugen auszuforschen. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Brunn am Gebirge unter der Telefonnummer 059133-3332 entgegen genommen.