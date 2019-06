4. Vienna Humanities Festival mit bekannten Gästen

Das vierte Vienna Humanities Festival steht unter dem Zeichen "Unheil und Hoffnung" von 26. bis 29. September finden mehr als 40 Diskussionsveranstaltungen mit prominenten Gästen statt. Der Eintritt ist frei.

Freier Eintritt

Bei freiem Eintritt finden an mehr als 40 Diskussionsveranstaltungen statt, die sich den großen Fragen unserer Zeit widmen, vom Klimawandel über die Krise der Demokratie bis hin zur künstlichen Intelligenz. Das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), das Wien Museum und Time to Talk als Veranstalter rechnen laut Aussendung auch in diesem Jahr mit mehr als 5.000 Besuchern.

Bekannte Gäste

Am 27. September diskutiert u.a. der österreichische Jurist und Datenschutzaktivist Max Schrems auf einem Panel im Globe Wien die Frage "Social Networks or Social Nightmares?" Am Samstag und Sonntag verlagert sich das Festival an den Karlsplatz, wo u.a. noch ein letztes Mal vor dem Umbau im Wien Museum diskutiert wird. Zu den Vortragenden zählen Leon Botstein, Michael Bünker, Cecily Corti, Iris Eisenberger, Misha Glenny, Ivan Krastev, Helga Kromp-Kolb, Josef Penninger, Ilija Trojanow, Nicola Werdenigg-Spieß und Max Zirngast.