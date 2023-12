4. Dezember: Probierpackages für Hund und Katze von THE GOODSTUFF gewinnen

Heute gibt es im VIENNA.at-Adventkalender Geschenke für unsere Vierbeiner: THE GOODSTUFF stellt jeweils ein Probierpaket für Hunde und Katzen zur Verfügung.

Noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für vierbeinige Freunde? Das neue Nassfutter von THE GOODSTUFF ist garantiert eine Überraschung unter dem Christbaum. Die neuen Sorten für Hunde in den Geschmacksrichtungen "Ente mit Kürbis & Apfel", "Lamm mit Zucchini & Apfel" und "Wild mit Preiselbeeren & Apfel" sind reich an frischem Fleisch, regional verfügbarem Obst und Gemüse sowie ausgewählten Kräutern und Leinöl.