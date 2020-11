4.047 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

Am Sonntag wurden 4.047 Corona-Neuinfektionen vermeldet.

4.047 Corona-Neuinfektionen wurden am Sonntag in Österreich vermeldet. Österreichweit sind insgesamt 3.105 Personen an den Folgen des Corona-Virus gestorben.

Bisher gab es in Österreich 279.708 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (29. November 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 3.105 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 216.998 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 4.251 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 691 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Coronavirus in Österreich: Aufteilung in den Bundesländern

Burgenland: 124

Kärnten: 446

Niederösterreich: 762

Oberösterreich: 647

Salzburg: 346

Steiermark: 692

Tirol: 293

Vorarlberg: 116

Wien: 621