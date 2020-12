3x6 Smoothie-Bowl-Boxen zu gewinnen

Vital, vegan und abwechslungsreich bringt der Berliner Smoothie-Bowl-Hersteller Wholey Farbe auf den Tisch. Der neueste Hit der kulinarischen Kreativschmiede ist eine knallpinke Bowl mit Drachenfrucht. "Vienna.at" verlost drei bunt gemischte 6er-Boxen aus dem Wholey-Sortiment.

Wer schmackhafte, gesunde Alternativen zum Frühstücks- oder Jausen-Semmerl sucht, ist bei Wholey an der richtigen Adresse. Das von ehemaligen Leistungssportlern gegründete Start-up aus Berlin hat sich auf Smoothie Bowls spezialisiert, die schnell und unkompliziert in der eigenen Küche zubereitet werden können. Die Biozutaten aus nachhaltigem Anbau vom Gefrierschrank direkt in den Mixer packen und innerhalb einer Minute zu einer cremigen Masse pürieren. Danach mit frischem Obst und weiteren Leckereien, wie beispielsweise Granola oder Cookies, garnieren und genießen.