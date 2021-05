3x2 Karten für "Die Verliebten" im Wiener Lustspielhaus zu gewinnen

Eine Muttertags-Überraschung für alle Theater-Liebhaber: Wir verlosen 3x2 Karten für die Komödie "Die Verliebten" im Wiener Lustspielhaus. Hier geht's zum Gewinnspiel.

Mit den Karten für "Die Verliebten" beim Wiener Lustspielhaus sich selbst oder seinen Lieben Vorfreude pur auf das Theater schenken: Am 16. Juli 2021 ist die Premiere der diesjährigen Komödie des Wiener Lustspielhauses - in Wien 'Am Hof'.