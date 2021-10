3G am Arbeitsplatz verzögert sich

Die 3G-Regelung am Arbeitsplatz dürfte sich weiter verzögern. Die Grundlage dafür im Covid-Maßnahmengesetz wird erst am Mittwoch beschlossen. Zudem soll die Regel nicht flächendeckend für ganz Österreich gelten.

Die eigentlich schon für vorige Woche angekündigte 3G-Regel am Arbeitsplatz verzögert sich. Das hat am Montag die "ZiB2" berichtet. Grund für die Verzögerung ist demnach anders als vom Gesundheitsministerium bisher angegeben, dass die gesetzliche Grundlage dafür noch fehlt. Im Nationalrat beschlossen wurde sie vorigen Mittwoch, der Bundesrat stimmt frühestens am Donnerstag (21.10.) zu.