392 Corona-Neuinfektionen am Freitag in Österreich

Am Freitag wurden im 24-Stunden-Vergleich 392 Corona-Neuinfektionen in Österreich gemeldet. Die meisten Fälle gab es in Wien.

Bisher gab es in Österreich 655.589 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (23. Juli 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.730 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 640.430 wieder genesen. Derzeit befinden sich 100 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 25 auf Intensivstationen betreut.

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 6

Kärnten: 20

Niederösterreich: 19

Oberösterreich: 71

Salzburg: 51

Steiermark: 51

Tirol: 44

Vorarlberg: 27

Wien: 103