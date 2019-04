380.000 € Schaden: Drei Einbruchs- & Diebstahlsbanden vom LKA Wien ausgeforscht

Dem Landeskriminalamt Wien ist es nach mehrjähriger Ermittlungsarbeit gelungen, drei unabhängig voneinander agierende Einbruchs- und Diebstahlsbanden auszuforschen. Die durch die Strafdelikte entstandene Schadenssumme beträgt rund 380.000 Euro.

In Kooperation mit dem Bundeskriminalamt, der Cobra, den Wiener Bezirkskräften, dem EGS und verschiedenen Polizeiinspektionen konnte das LKA Wien die drei Banden, die zwischen 2017 und 2019 im Bereich der Eigentumskriminalität tätig waren, ausforschen. Den 15 Personen – wovon sich 7 in Haft befinden und eine Person bereits verurteilt wurde – konnten folgende Taten zugeordnet werden:

Die Beschuldigten sind teilweise auch in anderen europäischen Ländern bereits einschlägig vorbestraft. Sie waren auch mit falschen Identitäten unterwegs. Ein Mann wurde festgenommen, als er von Serbien nach Ungarn reisen wollte. Eine klare Vorgehensweise hatten die Einbrecher nicht. Sie verübten sowohl Gelegenheitstaten als auch beispielsweise einen Einbruch in eine Villa in der Donaustadt, nachdem sie den Besitzer dorthin verfolgt hatten, schilderte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.