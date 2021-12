38-jähriger Wiener bedrohte und verfolgte Ex-Freundin: Verurteilt

Weil er das Ende seiner Beziehung zu einer 29-Jährigen nicht akzeptierte, wurde am Freitag ein 38-jähriger Wiener am Landesgericht zu teilbedingter Haft verurteilt.

Wegen Stalkings, gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung - dazu war der Angeklagte vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Corinna Huber) geständig - wurde der bisher Unbescholtene zu sieben Monaten Haft, davon ein Monat unbedingt verurteilt. Von der Anklage mitumfassten sexuellen Übergriffen, die als Vergewaltigung inkriminiert waren, wurde er im Zweifel freigesprochen. Diese hatte er entschieden in Abrede gestellt: "Ich habe sie nicht angerührt." Er könne "so etwas einer Frau nicht antun, die ich liebe". Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Verteidiger erbat Bedenkzeit.

Wiener bedrohte Ex-Freundin nach der Trennung

"Ich habe um die Beziehung gekämpft. Ich habe versucht, sie zurückzugewinnen", machte der Angeklagte geltend. In weiterer Folge tauchte er dann regelmäßig im Garten und vor der Wohnung der Frau auf, hinterlegte Liebesbriefe, Schokolade und Blumen. Einmal erschien er an ihrem Arbeitsplatz und versuchte die Büroangestellte zu umarmen und zu küssen. Permanente Anrufe und Chat-Nachrichten erreichten die 29-Jährige, die sich am Ende nicht mehr zu helfen wusste und Anzeige erstattete. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, bei seiner Beschuldigteneinvernahme sicherte er der zuständigen Staatsanwältin zu, seine Ex-Freundin zukünftig in Ruhe zu lassen.