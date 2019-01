37 Mio. Dollar Abfindung: Droht Meghan der Rauswurf bei den Royals?

Die Gerüchteküche brodelt ordentlich: Einem Insider zufolge soll Meghan eine "Belastung für die Monarchie" sein.

Medienberichten zufolge sollen sich die Streits in der Königsfamilie zuletzt verhärtet haben. Interne Quellen sollen Meghan als “Belastung für die Monarchie” empfinden. Besonders der Queen sei die Herzogin ein Dorn im Auge. Meghans Verhalten sei “stillos” und “beleidigend”, so ein Informant. Die Queen soll eine Scheidung von Prinz Harry wünschen und Meghan gar eine Abfindung von 37 Millionen Dollar angeboten haben – wenn sie ohne das Baby in die USA zurückkehrt.

(Red)