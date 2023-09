37-Jähriger soll sich jahrelang an Mädchen vergangen haben

Ein 37-Jähriger muss sich demnächst wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des schweren sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in Oberösterreich verantworten. Die Opfer sind drei Mädchen aus seinem Bekanntenkreis, die zum Tatzeitpunkt erst vier, sieben und neun Jahre alt waren.

Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, der seit 2016 Tausende Kindesmissbrauchsdarstellungen gesammelt und in Live-Chats selbst Missbrauch beauftragt und angesehen haben soll, soll auch drei Mädchen in Oberösterreich missbraucht haben.

Verdacht des sexuellen Missbrauchs junger Mädchen in OÖ

USA-Behörde brachte Fall ins Rollen: Videos sichergestellt

Der Fall kam ins Rollen, weil laut Staatsanwaltschaft Wels das National Center for Missing & Exploited Children, eine Behörde in den USA, an die von Internetplattformen Verdachtsfälle gemeldet werden, Meldung nach Österreich erstattete. Damals ging es um fünf Kindesmissbrauchsdarstellungen in einem Cloud-Speicher. In Folge stellte sich heraus, dass der 37-Jährige Frauen aus dem ostasiatischen Raum gegen Geld beauftragt habe, Kinder vor der laufenden Web-Cam zu missbrauchen. Dieser Missbrauch soll bis 2022 stattgefunden haben. Nach anfänglichem Leugnen gestand der Mann schließlich, den Missbrauch beauftragt und dafür gezahlt zu haben.