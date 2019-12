37-Jähriger in NÖ auf Schutzweg von Pkw erfasst

Am Donnerstag ist ein 37-jähriger Fußgänger auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst worden. Er wurde ins Landesklinikum Amstetten gebracht.

Ein Fußgänger ist Donnerstagfrüh in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) von einem Pkw auf einem Schutzweg erfasst worden. Der 37 Jahre alte Einheimische wurde zu Boden gestoßen und verletzt. Nach der Versorgung an Ort und Stelle wurde der Mann in das Landesklinikum Amstetten gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.