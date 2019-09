37-Jährige bei Pkw-Überschlag schwer verletzt

Im Burgenland kam es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 37-jährige Frau Verletzungen erlitt.

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Oberpullendorf hat am Montagabend eine 37-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Die Frau fuhr mit ihrem Pkw auf einem Güterweg von Ritzing in Richtung Neckenmarkt. Dabei kam der Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem Feld. Das Auto kam danach auf den Rädern zum Stehen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland heute, Dienstag.