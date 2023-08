36-Jähriger mochte Freund der Schwester nicht: Droh-SMS gesendet

Weil ein 36-Jähriger den Freund seiner Schwester nicht mochte, sendete er an sie eine Droh-SMS. Die Polizei nahm den 36-Jährigen in Wien-Josefstadt fest.

Ein 36 Jahre alter Mann hat am Dienstag in Wien-Josefstadt seiner Schwester mehrere SMS geschickt, in denen er den Freund der Frau bedroht hatte. Er kündigte außerdem an, mit einem Messer auf dem Weg zu deren Wohnung zu sein. Die Frau verständigte die Polizei. Beamte nahmen den 36-Jährigen in seiner Wohnung fest. Er war geständig, als Motiv gab er an, den Freund der Schwester nicht zu mögen, berichtete die Polizei am Mittwoch.