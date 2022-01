359 Verkehrstote: Zweitniedrigste Opferzahl seit 1950

359 Menschen sind 2021 nach Angaben des Innenministeriums (BMI) auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt.

2021 gab es 359 Verkehrstote in Österreich

Eine Zunahme der Zahl an Verkehrstoten gab es in Kärnten (plus drei), in Niederösterreich (plus zwei), in Tirol (plus zwei), in Wien (plus drei) und vor allem in Oberösterreich mit plus 24. In allen anderen Bundesländern gab es Rückgänge. Im Burgenland, in Salzburg und der Steiermark wurden im Jahr 2021 die bisher geringsten Zahlen an Verkehrstoten seit 60 Jahren verzeichnet.