358 Corona-Neuinfektionen am Montag in Wien

Seit Beginn der Coronaviruspandemie wurden in Wien 66.918 positive Testungen bestätigt. Das ist ein - vergleichsweise moderater Anstieg - von 358 binnen 24 Stunden. Allerdings ist dieser Wert nach den Wochenenden meist relativ gering. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 752. Es sind dies acht mehr als am Tag davor.