347 neue Fachhochschul-Studienplätze ab 2022/23

Das Bildungsministerium finanziert ab 2022/23 347 neue Fachhochschul-Studienplätze. Diese entstehen in den Bereichen MINT und Digitalisierung.

Mit dem Studienjahr 2022/23 finanziert das Bildungsministerium an den Fachhochschulen (FH) 347 neue Studienanfängerplätze für MINT (Mathe, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaft, Technik) und Digitalisierung. Nach einer Ausschreibung wurden diese Plätze nun an die einzelnen FH vergeben - vor allem in den Bereichen Industrie 4.0, Informationstechnik, Digitalisierung, Automatisierung, Künstliche Intelligenz, Cyber-Security und E-Government.

Neue Studienplätze entstehen in Österreich

Für die neuen Studienplätze werden bestehende Studiengänge aufgestockt, heißt es in einem Ministerratsvortrag, der das Gremium am Mittwoch passieren soll. Die meisten neuen Plätze entstehen an der FH Oberösterreich (38), der FH Technikum Wien, der FH St. Pölten, dem Management Center Innsbruck (je 30), der FH Joanneum (26), der FH Salzburg, der FH Campus 02 und der FH Campus Wien (je 25). 17 neue Plätze kommen an die FH Wien der Wirtschaftskammer, 16 an die FH Burgenland, je 15 an die Fern FH, die FH Wiener Neustadt und die FH Krems, 14 an die FH Vorarlberg, zehn an die FH des bfi und je acht an die FH Kufstein und die FH Kärnten.