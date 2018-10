34 Anzeigen: Ukrainer ohne Führerschein in Schrott-LKW in St. Pölten unterwegs

So etwas haben die Techniker der Polizei NÖ selten gesehen: Ein Kastenwagen aus Polen war in einem derart desolaten Zustand, dass es 34 Anzeigen hagelte.

Der Wagen wurde am 10. Oktober gegen 10.45 Uhr im Gemeindegebiet von St. Pölten im Bereich der Abfahrtsrampe Süd der Westautobahn aufgehalten. Bereits bei der Routinekontrolle wies das Auto zahlreiche Mängel auf, sodass der Kastenwagen samt Autotransportanhänger den Technikern vorgeführt wurde.

Bei der Untersuchung des in Polen zugelassene LKW, der bereits über 800.000 Kilometer auf dem Tacho hatte, wurden insgesamt neun Mängel festgestellt, die als “Gefahr im Verzug” einzustufen waren. Bereits ein solcher Mangel genügt, um einem KFZ die Weiterfahrt zu untersagen und die Kennzeichentafeln vorläufig abzunehmen.

Beim LKW war der Rahmen abgerissen, das Fahrzeug war teilweise nur mehr zusammengeklebt bzw. mit sogenanntem Kraftband fixiert. Die Bremskraft betrug teilweise nur noch 50 Prozent der gesetzlich vorgeschriebenen Werte und die Räder waren teilweise nicht befestigt bzw. hingen nur mehr an 2 Bolzen. Karosserieteile waren stark deformiert und durchgerostet.

Zusätzlicher Sitz blockierte Handbremse

Im Fahrzeug war ein zusätzlicher Sitz so montiert, dass die Handbremse nicht mehr betätigt werden konnte. Elektrische Leitungen waren im Motorraum so unprofessionell verlegt, dass dadurch eine Entzündung stattfinden hätte können. Zusätzlich wurden noch etliche weitere Schäden festgestellt. Laut Auskunft der Techniker sei ein Fahrzeug in derartig desolatem Zustand schon lange nicht mehr vorgeführt worden.