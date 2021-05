338 schwere technische Mängel bei Verkehrskontrollen in NÖ

Verkehrskontrollen in Niederösterreich haben am Wochenende nach Angaben der Landespolizeidirektion vom Montag 338 schwere technische Mängel ergeben.

77 davon wurden gar mit Gefahr im Verzug beurteilt. Die Überprüfungen waren auf den Raststationen Rannersdorf der Außenring Schnellstraße (S 1) in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) und der Westautobahn (A 1) in St. Pölten durchgeführt worden.

28 Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt

Bemängelt wurden vorwiegend Bremsen, Reifen, Aufhängungen und Beleuchtungseinrichtungen. Weil 28 Fahrzeuge in einem laut Polizei "technisch desolaten Zustand" waren, wurden die Kennzeichen und Zulassungsscheine abgenommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bei der Kontrolle eines rumänischen Klein-Lkw-Gespanns an der S 1 hatte sich herausgestellt, dass beim Anhänger, auf dem ein Pkw transportiert wurde, das linke vordere Rad fehlte. Bei der folgenden technischen Kontrolle wurden der Polizei zufolge nicht weniger als 21 technische Mängel ermittelt. Am Klein-Lkw wurden drei, am Anhänger fünf mit Gefahr im Verzug eingestuft. Kennzeichentafeln und Zulassungsscheine wurden vorläufig abgenommen. Der 30-jährige Lenker wird angezeigt.