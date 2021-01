33-Jähriger ging mit Luftdruckpistole auf Hausverwaltung los

Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen einen 33-Jährigen Anklage wegen absichtlich schwerer Körperverletzung und Nötigung erhoben.

Nachdem an der Adresse seines Unternehmens eine Delogierung stattgefunden hatte und Firmeneigentum verbracht worden war, marschierte der Kfz-Techniker am 24. September 2020 mit einer Luftdruckpistole in die Räumlichkeiten der Hausverwaltung. Dort feuerte er auf einen Mitarbeiter und schlug mit der 1,3 Kilogramm schweren Waffe auf den Mann ein.

33-Jähriger ging auf Mitarbeiter der Hausverwaltung los

Aufgrund der Hiebe erlitt der Angestellte einen Eindrückungsbruch des linken Stirnbeins mit Eröffnung der Stirnhöhle, eine Einblutung in die Stirnhöhle, Bruchspalten an der Schädelbasis und eine Jochbeinfraktur. Eine Kollegin, die dem Schwerverletzten zu Hilfe kommen wollte, kassierte ebenfalls einen Schlag mit dem Griff der Waffe, was eine Rissquetschwunde über der linken Augenbraue bewirkte. Danach flüchtete der 33-Jährige vom in Wien-Wieden gelegenen Tatort, wenige Stunden später wurde er in seiner Wohnung festgenommen.