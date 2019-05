320.000 Euro für Forschungsprojekte zu "Digitalem Humanismus"

Die Stadt Wien fördert Forschungsprojekte zum "Digitalem Humanismus" mit 320.000 Euro. Darin soll der Mensch in den Mittelpunkt der Digitalisierung gerückt werden.

Mit 320.000 Euro fördert die Stadt Wien Forschungsprojekte, die den Mensch in den Mittelpunkt von Digitalisierungsansätzen stellen. Angesichts zunehmend besorgniserregender, nicht unbedingt demokratiefördernder Tendenzen in Entwicklung und Einsatz neuer Technologien, wolle man das Feld näher erforschen, so Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ).

Gesellschaftliche Verbesserungen durch Digitalisierung Die “Atemlosigkeit und Geschwindigkeit” mit der Digitalisierung voranschreitet, bekämen mittlerweile immer mehr Menschen zu spüren, so Kaup-Hasler am Donnerstag vor Journalisten. Manisch datensammelnde Konzerne oder bedenkliche Anwendungen von Überwachungstechnologien durch Staaten, wie man es etwa zu Zeit in China beobachten könne, lasse mittlerweile viele Menschen daran zweifeln, dass das, was unter dem Hype um die Digitalisierung in den Alltag vordringt, auch zu gesellschaftlichen Verbesserungen führt.

Im Zuge der am Freitag startenden Ausschreibung mit dem Titel “Digitaler Humanismus” sollen daher Vorhaben gefördert werden, in deren Rahmen “technologische Grundlagen und Anwendungen unter das Primat demokratiepolitischer Werte der Aufklärung und des Humanismus” gestellt werden, wie es im Begleittext heißt. Pro Projekt kann die Gesamtfördersumme über zwei Jahre hinweg 40.000 Euro betragen, die Einreichfrist reicht bis zum 20. August, erklärte Daniel Löcker, Wissenschaftsreferent der Stadt Wien.

Wissenschaftler erarbeiten “Vienna Manifesto” Der Digitalisierung hafte aktuell gewissermaßen der Nimbus eines “Naturereignisses” an, das über die Gesellschaft kommt, ohne dass diese Möglichkeiten zur Gestaltung hat, so die Wissenschaftssprecherin der Wiener Grünen, Barbara Huemer. Ziel müsse es daher sein, in dem Feld, wo vielfach Wild-West-Mentalitäten herrschten, auch verstärkt gesellschafts- und demokratiepolitisch gestaltend einzugreifen.