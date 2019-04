3:2-Sieg für Vienna Capitals beim Auftakt der EBEL-Finalserie

Nach dem 3:2-Heimsieg gegen den KAC sind die Vienna Capitals am Sonntag ihrem dritten Meistertitel einen Schritt näher gekommen.

Keine Anzeichen von Müdigkeit haben die Vienna Capitals zum Start der Finalserie in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gezeigt. Nur 40 Stunden nach dem erfolgreichen Halbfinal-Thriller gegen Salzburg feierten die Wiener gegen den KAC in Spiel eins der “best of seven”-Serie einen 3:2-(2:0,0:1,0:1;1:0)-Heimsieg nach Verlängerung. Weiter geht es am Dienstag (19.15) in Klagenfurt.