32. Oldtimer Messe Tulln wird wegen Corona-Krise auf 2021 verschoben

Da sich die Ereignisse aufgrund der aktuellen Corona-Krise in den letzten Wochen zugespitzt haben, muss nun auch die Oldtimer Messe Tulln verschoben werden.

32. Oldtimer Messe Tulln wird auf 2021 verschoben

Da es jedoch in der aktuellen Corona-Krise gerade Großveranstaltungen betreffend derzeit keine Aussicht darauf gibt, dass die gesetzlichen Maßnahmen in naher Zukunft gelockert werden können, haben sich die Veranstalter im Interesse aller dazu entschlossen, die 32. Oldtimer Messe Tulln auf nächstes Jahr zu verschieben.

"Auch, wenn ein Auge weint, lacht doch das andere mit freudigem Blick auf die Oldtimer Messe 2021. Wir werden Vollgas geben, um die nächste Messe zu einem außergewöhnlichen Erlebnis für all unsere Oldtimer Fans zu machen" so die Veranstalter (am Foto v.l.n.r. Dascha Hagl, Engelbert Baum und Manfred Hogl). Wie auf der Facebook-Seite zum Event zu lesen ist, wurde als neuer Termin der 15. und 16. Mai 2021 festgelegt.