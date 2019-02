32-jähriger Wiener terrorisierte Ex-Freundin und Eltern: Haft

Todesdrohungen an die Mutter

Gegen den 32-Jährigen wurden nicht weniger als vier Strafanträge verhandelt. Seiner früheren Partnerin, mit der er einen gemeinsamen kleinen Sohn hat, warf er vor, ihn bei der Ausübung seines Besuchsrechts zu behindern. Mit den Eltern kam er übers Kreuz, weil sie ihn seiner Meinung nach zu wenig unterstützten.Auch ein Riesenschnauzer namens “Boris” war Thema, den sich der 32-Jährige seinen Angaben nach “zur Kompensation” angeschafft hatte, weil er seinen Sohn nur mehr ein Mal pro Woche für eine Stunde sehen konnte. Weil seine Mutter ihn am 20. Juli 2018 den Hund nicht mehr füttern ließ und sich mit dem Tier zurückziehen wollte, wurde der 32-Jährige wütend. Er zerrte die Mutter an den Haaren durch die elterliche Villa und warf einen Glasteller nach ihr. “Sie hat mich massiv angebrüllt”, rechtfertigte sich der Angeklagte. Seine Reaktion sei einer “überbordenden Emotionalität aufgrund des Alkoholkonsums” – er hatte zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung nachgewiesenermaßen 1,8 Promille intus – zuzuschreiben gewesen: “Und mir ist der Hund sehr wichtig. Ich wollte einfach, dass er bei mir ist.”

Schließlich erwirkten die Eltern gegen den Sohn ein Kontakt- und Betretungsverbot, weil sie sich von seinen Aggressionsausbrüchen fürchteten. Vor allem die Mutter hatte er schubweise mit Dutzenden Anrufen, SMS und E-Mails eingedeckt, die auch Todesdrohungen enthielten. Bis zu 72 Nachrichten pro Tag erhielt die Frau. Um seinen Hund sehen zu können, kletterte der 32-Jährige am 19. September über ein gusseisernes Tor, gelangte so aufs Grundstück der Eltern und stieß den Vater um, der sich ihm in den Weg stellte. Dieser erlitt infolge des Sturzes einen Oberschenkelhalsbruch, eine Gehirnerschütterung und eine Schädelprellung. “Das hab’ ich definitiv nicht gesehen”, behauptete dazu der Angeklagte.

Schon viel früher habe der Sohn “impulsive Gefährlichkeitsmomente” an den Tag gelegt, gab der Vater als Zeuge zu Protokoll. So habe er ein Mal einen Fernseher von der Glasveranda geschmissen, Türen eingetreten und einen Papagei samt Käfig aus dem Fenster geworfen.

Angst vor dem Angeklagten hat auch seine 30-jährige Ex-Lebensgefährtin, die ebenfalls über Monate hinweg mit Mails und Anrufen bombardiert wurde, die Drohungen und Beschimpfungen enthielten. Als sie den 32-Jährigen blockierte, deckte dieser ihren Vater ein. “Ich war ihm bis zu seiner Festnahme hilflos ausgeliefert”, meinte die Frau im Zeugenstand. Sie habe sich teilweise nicht mehr aus ihrer Wohnung getraut.

Für den 32-Jährigen hatten am 12. Jänner die Handschellen geklickt. Vom Landesgericht wurde er in weiterer Folge wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft genommen.