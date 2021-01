32-jähriger Handybetrüger in NÖ aufgeflogen

Im Bezirk Baden ist ein Handybetrüger aufgeflogen. Der 32-Jährige soll nach Polizeiangaben vom Montag im Verbund mit vier weiteren Personen unter Verwendung von gefälschten Lohnzetteln und Meldebestätigungen Mobiltelefone und Fernseher bei Netzbetreibern angemeldet haben.

32-Jähriger wurde in Justizanstalt gebracht

An der Wohnadresse des Beschuldigten stellte die Exekutive Datenträger und mehrere Mobiltelefone sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 32-Jährige in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Ermittelt wird gegen ihn wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges in 16 Fällen und wegen acht weiterer Betrugsversuche.

Anzeigen ergingen auch an die Bezirkshauptmannschaft Baden. Im Raum stehen in diesem Zusammenhang Übertretungen nach dem Meldegesetz. Bezüglich der weiteren in die Betrugshandlungen involvierten Personen werden Ermittlungen geführt, betonte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.